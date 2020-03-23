Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi geldi! Türk profesör açıkladı: "Corona virüsü aşısı en erken..."

aşısı ile ilgili son dakika haberi geldi! Türk profesör açıkladı: "Corona virüsü aşısı en erken..."

ile ilgili korkutucu son dakika açıklamaları gelse de, aşı konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.Çin, , Singapur ve Tayvan, aldığı sert tedbirler ile bulaşıcılığın azaltılabileceğini gösterdi. Bu tedbirlerin ne kadar sürdürülebilir olduğunu ise zaman gösterecek. Tedbirler alınırken, bir yandan da corona virüsü aşısı denemeleri de devam ediyor. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Semra Şardaş da, corona virüsü aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 16:47 ABONE OL
Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi geldi! Türk profesör açıkladı: Corona virüsü aşısı en erken...

aşısı ile ilgili her gün yeni bri gelişme yaşanırken, konu ilişkin uzmanlardan da açıklamalar geliyor. Corona virüsü aşısıyla ilgili açıklamalarda bulunan İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Semra Şardaş, aşının ancak 3 fazdan oluşan klinik çalışmalarla bulunabileceğini söyledi. Şardaş'a göre koronavirüs aşısının piyasaya sunulması 2020 yılının sonlarını bulacak.

''AŞI TAMAMLANSA DA KİTLESEL ÜRETİMİ ZOR OLACAK''

Koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasıyla virüse bağışıklık sağlayacak aşı veya hastalığı kesin tedavi edecek ilaç geliştirme çalışmaları gündeme geldi. Aşı çalışmalarından bazılarının virüsün tedavisi, bazılarının ise bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik klinik araştırmalar olduğuna vurgu yapan İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Semra Şardaş şöyle devam etti:

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi geldi! Türk profesör açıkladı: "Corona virüsü aşısı en erken..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA