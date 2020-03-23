Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi geldi! Türk profesör açıkladı: "Corona virüsü aşısı en erken..."

Corona virüsü aşısı ile ilgili her gün yeni bri gelişme yaşanırken, konu ilişkin uzmanlardan da açıklamalar geliyor. Corona virüsü aşısıyla ilgili açıklamalarda bulunan İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Semra Şardaş, aşının ancak 3 fazdan oluşan klinik çalışmalarla bulunabileceğini söyledi. Şardaş'a göre koronavirüs aşısının piyasaya sunulması 2020 yılının sonlarını bulacak.

''AŞI TAMAMLANSA DA KİTLESEL ÜRETİMİ ZOR OLACAK''

Koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasıyla virüse bağışıklık sağlayacak aşı veya hastalığı kesin tedavi edecek ilaç geliştirme çalışmaları gündeme geldi. Aşı çalışmalarından bazılarının virüsün tedavisi, bazılarının ise bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik klinik araştırmalar olduğuna vurgu yapan İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Semra Şardaş şöyle devam etti: