Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan son dakika corona virüsü paylaşımı: Bunun şakası yok!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bine doğru ilerlediğini belirterek, ''Her tedbir can kurtarır" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada korona vaka sayısı hızla 400 bine ölüm sayısı 15 bine doğru ilerliyor. Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski on kat artırır. 'EvdeKal' kendini ve etrafındakileri koru" dedi.

30 KİŞİ HAYATA VEDA ETTİ

Bakan Fahrettin Koca dün gece yaptığı son bilgilendirmede, "BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA KORKUNÇ TABLO

Dünyanın tamamına yayılan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 759'a yükseldi. Vaka sayısı da 341.500'ü geçti. Salgının merkezi Avrupa'ya kayarken, en fazla ölüm ve vaka sayısı İtalya'da görüldü. İtalya'dan sonra ise İspanya geliyor.