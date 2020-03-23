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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'dan paylaşımı: Bunun şakası yok!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşımında bulundu. Kalın paylaşımında, "Dünyada korona vaka sayısı hızla 400 bine ölüm sayısı 15 bine doğru ilerliyor. Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski on kat artırır. 'EvdeKal' kendini ve etrafındakileri koru" ifadelerini kullandı. Coronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı dün gece itibarıyla 30'a yükselirken, Bakan Koca, ölümlü vakaların tamamının yaşlı vatandaşlar olduğunu söylemişti. Koca, yaşlıların ekstra önlem almalarını hatırlatarak, evde kalınmasını tavsiye etti.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 11:42 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan son dakika corona virüsü paylaşımı: Bunun şakası yok!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bine doğru ilerlediğini belirterek, ''Her tedbir can kurtarır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada korona vaka sayısı hızla 400 bine ölüm sayısı 15 bine doğru ilerliyor. Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski on kat artırır. 'EvdeKal' kendini ve etrafındakileri koru" dedi.

30 KİŞİ HAYATA VEDA ETTİ

Bakan Fahrettin Koca dün gece yaptığı son bilgilendirmede, "BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA KORKUNÇ TABLO

Dünyanın tamamına yayılan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 759'a yükseldi. Vaka sayısı da 341.500'ü geçti. Salgının merkezi Avrupa'ya kayarken, en fazla ölüm ve vaka sayısı İtalya'da görüldü. İtalya'dan sonra ise İspanya geliyor.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan son dakika corona virüsü paylaşımı: Bunun şakası yok!
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