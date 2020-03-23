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’da teröristlere ağır darbe! Mühimmat ve yaşam malzemesi...

'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ve Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 322 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.3.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 11:30 ABONE OL
Diyarbakır’da teröristlere ağır darbe! Mühimmat ve yaşam malzemesi...

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Hani ilçesi kırsalında 21 Mart'ta icrasına başlanılan Şehit Jandnarma Er Sezgin Burak Cantürk operasyonu başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda, tespit edilen toprağa gömülü 2 adet jelikan bidon içerisinde 7 metre elektrik kablosu, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet baş feneri, 4 adet kamp ocağı, 4 adet terörist kıyafeti, 1 adet yağmurluk, 1 adet sırt çantası ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.

322 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narko-terörizmle mücadele kapsamında, Kocaköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar ve jelikan bidonlar içerisinde 322 kg esrar ele geçirildiği kaydedildi.

ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında Hani ilçesi Gömeç köyü Çağıl mezrasında icra edilen adli aramada, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahsın gözaltına alındığı zanlının çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildiği ifade edildi.

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Diyarbakır’da teröristlere ağır darbe! Mühimmat ve yaşam malzemesi...
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