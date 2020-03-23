HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 203’üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 203'üncü gününde de devam ediyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisiyken 2018'de teröristler tarafından kaçırılan oğlu Hasan Kılıç'tan 2 yıldır haber alamadığını belirten baba Zeynel Kılıç, diri diri mezara gömüldüğünü kendisini oğlu kurtarabileceğini aktardı. Kılıç, "Oğlum gelmeyince haber aldım dağa gitmiş. Oğlum sesimi duyuyorsan yeter gel, diri diri beni mezara koydun beni anca sen çıkarırsın. Seni burada bekliyorum, nereye gidersem sen varsın, ağaçlar, yerler, gökler hep sen. Sensiz olmuyor, kardeşin okula gidince herkesin abisi var benim yok diye ağlıyor. Devlete teslim ol ceza yok, HDP çocuklarını kolejlerde okuturken sizin gibi garibanları dağa götürüyorlar. Eğer Kürtlük davasıysa kendi oğullarını götürsünler" dedi.