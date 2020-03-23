İletişim Başkanlığından koronavirüs paylaşımı

Türkiye'nin corona virüse karşı mücadelesi artarak sürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Milletimizin de desteği ile ilk andan bugüne kadar aldığımız önemli kararları bu görselde takip edebilirsiniz." dedi.

Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz.



Milletimizin de desteği ile ilk andan bugüne kadar aldığımız önemli karalları bu görselde takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/ugaTCE0DFo — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 23, 2020