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İletişim Başkanlığından koronavirüs paylaşımı

İletişim Başkanı corona virüse ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Fahrettin Altun 'nin salgına ilişkin aldığı tedbirlerin yer aldığı bir infografik paylaşarak, "Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. " dedi.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 23:56 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 00:19 ABONE OL
İletişim Başkanlığından koronavirüs paylaşımı

Türkiye'nin corona virüse karşı mücadelesi artarak sürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Milletimizin de desteği ile ilk andan bugüne kadar aldığımız önemli kararları bu görselde takip edebilirsiniz." dedi.

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İletişim Başkanlığından koronavirüs paylaşımı
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