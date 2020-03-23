‘Kızım gel evimize gidelim’

ÇOCUKLARI terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 202'inci gününü geride bıraktı. 13 ailenin evladına kavuştuğu eyleme katılan aile sayısı 142'ye ulaştı. Ağrılı Yasin Kaya, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Çiğdem Kaya'ya (21) seslendi. İlk günden beri eyleme katıldığını söyleyen Kaya, "Koronaya rağmen gitmiyoruz, 202 sene de geçse yine gitmiyoruz. Çocuğumu bekliyorum, almadan gitmeyeceğim. HDP ve PKK bize büyük bir acı yaşattı, Allah da onlara acı versin. Kızım eğer beni görüyorsan, duyuyorsan kaç gel, teslim ol. Babanın elini tut evimize gidelim, ceza yok, benim dediğimi yap kaç gel" dedi. Bölücü terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızı Hayal için günlerdir evlat nöbeti tutan Süheyla Demir de "Kızım annen 200 gündür burada seni bekliyor. Seni çok seviyoruz. Gerekirse senin için canımı veririm. Yeter ki senden bir ses çıksın. Senin sağ olduğunu bileyim. Annen seni burada bekliyor" diye konuştu. 5 yıl önce HDP'liler tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Baran için Van'dan gelip eyleme katılan Solmaz Örünç de "Senin hayallerin vardı, polis olmak istiyordun, seni nasıl kandırdılar? Dön gel annene; ablan, ağabeyin seni bekliyor" dedi. Anneler eylemlerini, koronavirüse karşı aldıkları eylemlerle sürdürüyor. 65 yaş üstü olanlar ise yasağa uyarak, eyleme katılmıyor.

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