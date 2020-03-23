Koca: 30 yaşlı hastamızı kaybettik, vaka sayısı 1256

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise bin 256'ya ulaştığı açıklandı. Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: "Bugüne kadar 20 bin 345 test yapıldı, bin 256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek. Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün (dün) 9 yeni, 289 yeni tanı tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." Koca, önceki gün yaptığı açıklamada ise 24 saatte 12 yaşlı hastanın hayatını kaybettiğini açıklamıştı. ANKARA