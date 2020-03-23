Yaşlılar arıyor, devlet koşuyor: Muğla Valiliği’nden alkış alan hareket

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de görülen Koronavirüs salgını kapsamında alınan '65 ve üstü yaş grubunun sokağa çıkmama' yasağıyla ilgili Muğla Valiliği'nden alkış alan bir hareket geldi.

Muğla'da Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile bazı kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu ve acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan 'Muğla Vefa Sosyal Destek Grubu' adlı bir grup oluşturuldu.

Muğla Valiliği'nce resmi site üzerinden açıklamada şu satırlara yer verildi: "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İl idaresi Kanunu'nun 11/C maddesi kapsamında 21.03.2020 tarihi ve saat 24.00'den itibaren 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Muğla il merkezinde ve ilçelerde Vali/Kaymakamlar Başkanlığında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ve acil ihtiyaçları Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönetimler, AFAD ve Kızılay görevlileri aracılığıyla karşılanmaktadır.

112 ÜZERİNDEN BİLDİRİLECEK

Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirdiği istekleri kabul edilerek evlerine kadar ulaştırılmaktadır.

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta kolluk birimleri olmak üzere yeterli sayıda kamu görevlisi ekip ve araç görevlendirilerek 22 Mart Pazar günü itibari ile "Muğla Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına başlamıştır."

Koronavirüs salgınının risk altında bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları olumsuz etkilediğini hatırlatan Muğla Valisi Esengül Civelek, risk altında bulunan vatandaşların ikametlerinden ayrılmamaları ve evde kalmaları gerektiğini belirterek, risk altındaki vatandaşların evde kalmalarının sadece kendi sağlıkları için değil, sevdiklerinin sağlıkları içinde hayati derecede önem taşıdığını ifade etti.

Tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli çalışmaların başlatıldığını söyleyen Vali Civelek, vatandaşlarımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirilen isteklerin kabul edilerek ikametlerine ulaştırıldığını, tek bir vatandaşın bile mağduriyet yaşamaması için ilgili tüm kurumların iş birliği, güç birliği, gönül birliği içerisinde çalıştıklarını ve 24 saat görevlerinin başında olduğunu belirtti.

Vali Civelek, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşların istisnasız uymalarının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Hayrettin ŞAŞMAZ/ÖZEL İSTİHBARAT