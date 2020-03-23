Narko terör operasyonunda PKK’ya darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel harekât timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik Hani İlçesinde nokta operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in bizzat sevk ve idare ettiği

"Şehit Jandarma Er Sezgin Burak Cantürk" operasyonunda terör örgütü PKK'nın en önemli barınma alanlarından biri olan ve sözde Ape Musa Kampı diye adlandırdıkları Hani-Lice ilçeleri arasında kalan dağlık bölgede bir yeraltı sığınağı tespit edildi. Özel eğitimli köpeklerinde kullanıldığı operasyonda teröristlerin kış üslenmesi için kullandıkları sığınak içerisinde toprağa gömülü jelikan bidonlar içine gizlenmiş bomba yapımında kullanılan bom miktarda malzeme ile terörist kıyafetleri, arazide gizlenmek için kullanılan termal yağmurluk, bol miktarda gıda ve yaşam malzemeleri ile tıbbi ilaç ve malzemeler ele geçirildi. Ele geçen malzemeler yerinde imha edildi.







PKK'NIN 322 KİLO SAF ESRARI ELE GEÇTİ

Kocaköy İlçesinde ise alınan istihbari bilgiyi değerlendiren Jandarma Komando Timleri narko-terör operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait dağlık arazide kayalık ve çalılar arasına jelikan bidonlar içine gizlenmiş 322 kilo saf esrar ele geçirdi. Aynı operasyon kapsamında Hani İlçesine bağlı Gömeç Köyü Çağıl mezrasında hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A adlı kişi de yakalanarak cezaevine konuldu.





PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBAYI ATARKAN ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalındaki Ömeryan bölgesindeki operasyonda ise Renas kod adlı Kutbettin Saltan adlı terörist silah ve mühimmatıyla birlikte ölü ele geçirildi. Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen'in bizzat yönettiği "Kapan-1 Şafak 6 Şehit jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Özel Birlik Operasyonu" kapsamında Serinkaya Köyü yakınlarında bir teröristin gizlendiği bilgisi üzerine bölgeye komando timleri sevk edildi. Kayalıklar arasında üzerindeki kamuflaj elbiseyle gizlenen terörist kendisinin bulunduğu yöne doğru ilerleyen timin üzerine pimini çektiği saldırı tipi el bombasını atmak isterken hakim tepelere konumlanan keskin nişancı bir tim tarafından saniyelerle fark edildi. Terörist elindeki bombayı timin üzerine atmaya çalışırken vurularak silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Parmak izi alınan ve adli tıp kurumunca otopsisi yapılan teröristin uzun zamandan beri aranan Renas kod adlı Kutbettin Saltan olduğu ortaya çıktı. Terörist Saltan, sözde Mardin eyaleti Ömeryan bölgesinin mayıncısıydı.