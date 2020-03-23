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'de zehir tacirlerine operasyon! 11 zanlı tutuklandı

Son dakika gelen bilgilere göre 'ın ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.3.2020 10:36 ABONE OL
Silopi'de zehir tacirlerine operasyon! 11 zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Silopi Cumhuriyet Savcılığı koordinesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, iki ay süren takibin ardından sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

11 ZANLI TUTUKLANDI

Uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle 10, bu kişilere uyuşturucu temin ettiği gerekçesiyle de bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Silopi'de zehir tacirlerine operasyon! 11 zanlı tutuklandı
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