Sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika açıklaması! Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Dünya genelinde sokağa çıkma yasağı kararını uygulayan ülkeler arasında İtalya, İspanya ve İran var. Almanya'da, Belçika'da ve Irak, Tunus, Sırbistan gibi ülkelerde kısmi sokağa çıkma yasağı söz konusu. Örneğin Almanya'nın Bavyera bölgesinde karar alındı. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı çıkıp çıkmayacağı konusunda sosyal medyada bazı iddialar olsa da hem Bilim Kurulu üyelerinin fikirleri hem de Sağlık Bakanlığının brifingleri kapsamında ülkemizde şu anda sokağa çıkma yasağı kararı söz konusu değil.

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdülkadir Selvi; sokağa çıkma yasağı hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifadelerine köşesinde yer verdi. Süleyman Soylu'ya sokağa çıkma yasağı hakkındaki son dengeleri soran Selvi, bakanın yanıtını da anlattı...

İŞTE SÜLEYMAN SOYLU'NUN "SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI" AÇIKLAMASI!

İçişleri Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı hakkındaki soruya şu cevabı verdi: "Bakın, sokağa çıkma yasağı ilan edilir ya da edilmez demiyorum. Sadece değerlendirme sürecinin devam edeceğini söylüyorum ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde"

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