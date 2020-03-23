Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Af yasası son dakika haberleri: Af yasası son durum ne ve Meclis'e geldi mi? 2020 Ceza infaz indirimi kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

son dakika haberleri: Af yasası son durum ne ve Meclis'e geldi mi? 2020 Ceza infaz indirimi kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

İkinci Yargı Paketi kapsamında ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de görülen corona virüsü vakalarının ardından, hükümet tarafından infaz düzenlemesi süreci hızlandırıldı. AK Parti ve MHP tarafından TBMM'ye af yasası olarak da değerlendirilen infaz düzenlemesi sunuldu. Böylelikle, 'Af yasası Meclis'e geldi mi?' sorusu da cevabına ulaştı. Bu gelişmenin ardından, 'Af yasası ne zaman çıkacak?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Öte yandan, Adalet Bakanı Abdulhamit de ve infaz düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulunurken 'Corona virüsü nedeni ile cezaevlerindeki mahkumlar tahliye edilecek mi?' sorusuna açıklık getirdi. İşte, son dakika af yasası haberleri...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 07:32 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 07:34 ABONE OL
Af yasası son dakika haberleri: Af yasası son durum ne ve Meclis'e geldi mi? 2020 Ceza infaz indirimi kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

Af yasası olarak da adlandırılan ceza infaz düzenlemesi hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de görülen corona virüsü vakalarının ardından, bir süredir hükümetin gündeminde olan ceza infaz düzenlemesi erkene çekildi ve TBMM'ye sunuldu. AK Partili ve MHP'li kurmaylar tarafından ilgili düzenleme Meclis'e sunulurken flaş açıklamalar da yapıldı. Böylece, 'Af yasası Meclis'e geldi mi?' sorusu cevabına ulaştı.

AF YASASI SON DURUM NE? CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK, KİMLERİ KAPSIYOR?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaptığı açıklamalar ile 'Af yasası ne oldu?' sorusuna cevap verdi. Mehmet Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız." sözlerini kullandı.

Öte yandan, ilgili düzenlemenin kapsamı da belli oldu.

CORONA VİRÜSÜ NEDENİ İLE CEZAEVLERİNDE MAHKUMLAR TAHLİYE OLACAK MI?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de af yasası hakkında açıklamalarda bulunurken düzenlemenin kapsamına değindi. Bakan Gül ayrıca, cezaevlerindeki son durumu değerlendirirken 'Corona virüsü nedeni ile mahkumlar tahliye edilecek mi?' sorusuna yanıt verdi.

İşte, son dakika af yasası haberleri;

ARKADAŞINA GÖNDER
Af yasası son dakika haberleri: Af yasası son durum ne ve Meclis'e geldi mi? 2020 Ceza infaz indirimi kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA