Son dakika: Bakan Albayrak: Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık, onlar için ne yapsak az

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından coronavirüs kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talepleri hakkında açıklama yaptı.

Bakan Albayrak paylaşımını Sabah'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarıyla ilgili "Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum" ifadesini alıntılayarak yaptı.

Bakan Albayrak açıklamasında Sağlık Bakanlığı'nın talebini hızla karşıladıklarını vurgulayarak "Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." ifadelerini kullandı.