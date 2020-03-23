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Son dakika: Bakan Albayrak: talebini hızla karşıladık, onlar için ne yapsak az

Son dakika haberine göre " talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.3.2020 20:38 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 20:52 ABONE OL
Son dakika: Bakan Albayrak: Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık, onlar için ne yapsak az

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından coronavirüs kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talepleri hakkında açıklama yaptı.

Bakan Albayrak paylaşımını Sabah'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarıyla ilgili "Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum" ifadesini alıntılayarak yaptı.

Bakan Albayrak açıklamasında Sağlık Bakanlığı'nın talebini hızla karşıladıklarını vurgulayarak "Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Bakan Albayrak: Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık, onlar için ne yapsak az
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