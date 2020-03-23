Son dakika: Bakan Koca: "Sağlık personelimizin ek ödemeleri 3 aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 oranında olacak

Bakan Koca Sağlık Bakanlığı kadrosunu 32 bin yeni personel eklendiği bilgisini vererek "Sağlık personelimizin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz." dedi.

TAVAN YÜZDE YÜZ OLACAK

Sağlık Bakanı Koca, sağlık personelinin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını söyledi.

Koca, yerli solunum cihazı için seri üretimine başlanacağını belirterek şunları kaydetti:

"Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu. Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık"

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım. Hayat eve sığar." dedi.

Koca, "Türkiye sağduyulu politika izledi. Tedbirleri hakim kılarsak, biz başka bir ülke olmayacağız." diye konuştu.

Koca, Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin, "6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı. Kısıtlamaya gitmeden hepsine destek sağlayacağız." dedi.

Koca, önümüzdeki günlerde iyileşen vakaların açıklanacağını ve iyileşen vakaların fazla olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı." dedi.

Bakan Koca, Bilim Kurulunda çarşamba günü eğitim konusunun gündeme alınacağını söyledi.