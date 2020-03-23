Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca: "Sağlık personelimizin ek ödemeleri 3 aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 oranında olacak

Son dakika: : "Sağlık personelimizin ek ödemeleri 3 aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 oranında olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek 'nin merakla beklediği açıklamaları yaptı. , corona virüsle ilgili çok önemli konulara açıklık getirdi. Koca'ın, açıklamasının önemli noktalarından biri de sağlık çalışanlarıydı. Bakan koca " "Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 20:10 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 20:20 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca: Sağlık personelimizin ek ödemeleri 3 aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 oranında olacak

Bakan Koca Sağlık Bakanlığı kadrosunu 32 bin yeni personel eklendiği bilgisini vererek "Sağlık personelimizin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz." dedi.

TAVAN YÜZDE YÜZ OLACAK

Sağlık Bakanı Koca, sağlık personelinin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını söyledi.

Koca, yerli solunum cihazı için seri üretimine başlanacağını belirterek şunları kaydetti:

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu! İşte alınan yeni corona virüs kararları!
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu! İşte alınan yeni corona virüs kararları!

"Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu. Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık"

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım. Hayat eve sığar." dedi.

Koca, "Türkiye sağduyulu politika izledi. Tedbirleri hakim kılarsak, biz başka bir ülke olmayacağız." diye konuştu.

Koca, Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin, "6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı. Kısıtlamaya gitmeden hepsine destek sağlayacağız." dedi.

Koca, önümüzdeki günlerde iyileşen vakaların açıklanacağını ve iyileşen vakaların fazla olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı." dedi.

Bakan Koca, Bilim Kurulunda çarşamba günü eğitim konusunun gündeme alınacağını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Koca: "Sağlık personelimizin ek ödemeleri 3 aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 oranında olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA