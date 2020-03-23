Son dakika haberi: Bakan Koca'dan gençlere çağrı! Bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz

Türkiye'nin corona virüse karşı mücadelesinde tüm yaştan vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulunuluyor. Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda gençlere yönelik 'evde kalın' çağrısını yineledi.

BİR SÜRELİĞİNE BAŞKA BİR MODA GEÇİYORUZ

Koca, "ŞİMDİKİ GENÇLER… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR." dedi.

ŞİMDİKİ GENÇLER… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020

KORONA VİRÜSTE SON DURUM!

Corona virüse ilişkin son durumu paylaşan Koca, "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." demişti.

Böylece corona virüsten yaşamını yitiren kişilerin sayısı 37'ye ulaştı. Toplam tanı sayısı ise 1529 oldu.