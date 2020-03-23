Son Dakika Haberi: Corona virüsü bitirecek 3 yöntem açıklandı! Virüsün mutasyonu uğraması sonucunda...

Ülkemizde corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 30 oldu. Corona virüs testleri pozitif çıkan kişi sayısı ise 1,236 oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsün kuluçka süresinin 2 ila 14 gün arasında değiştiğini, virüsün menenjit, suçiçeği, grip, kızamık gibi damlacık yollarıyla da bulaşabileceğini virüsün tedavisinde 3 seçenek olduğunu ifade etti. Son dakika açıklamasına göre SARS'ın bittiği gibi virüsün mutasyona uğraması insandan insana bulaşma özelliğini ortadan kaldırabilir!