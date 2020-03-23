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Haberi: bitirecek 3 yöntem açıklandı! Virüsün mutasyonu uğraması sonucunda...

Hacettepe Üniversitesi Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Mehmet Ceyhan açıklamasında corona virüsün nasıl biteceğini açıkladı! Son günlerde dünyada en çok konuşulan konuların başında var. Corona virüs tedavisinde Dünya Sağlık Örgütü aşı elde etmek için çalışırken yine Avrupa'da da ilaç araştırmaları sürüyor. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, corona virüsün 3 yolla bitebileceğini açıkladı! Bu yollardan biri insanların virüse bağışıklık kazanması ikincisi yeni tip koronavirüse karşı güçlü bir aşının bulunması ve üçüncüsü de virüsün mutasyona uğraması! Corona virüs ile ilgili son dakika haberinin detayları haberimizde...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.3.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 15:45 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü bitirecek 3 yöntem açıklandı! Virüsün mutasyonu uğraması sonucunda...

Ülkemizde yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 30 oldu. Corona virüs testleri pozitif çıkan kişi sayısı ise 1,236 oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsün kuluçka süresinin 2 ila 14 gün arasında değiştiğini, virüsün menenjit, suçiçeği, grip, kızamık gibi damlacık yollarıyla da bulaşabileceğini virüsün tedavisinde 3 seçenek olduğunu ifade etti. açıklamasına göre SARS'ın bittiği gibi virüsün mutasyona uğraması insandan insana bulaşma özelliğini ortadan kaldırabilir!

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü bitirecek 3 yöntem açıklandı! Virüsün mutasyonu uğraması sonucunda...
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