Son dakika haberi: İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77 oldu

Gelen son dakika haberine göre; İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi.

İTALYA'DA DÜN DURUM ŞU ŞEKİLDEYDİ:

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma'da düzenlediği basın toplantısında son bilgileri paylaştı. Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 46 bin 638'e ulaştığını bildiren Borelli, bu rakama ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplamının 59 bin 138'e çıktığını duyurdu.

YETKİLİLERDEN "EVDE KALIN" ÇAĞRISI

Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, herkese evinde kalması çağrısını yineleyerek, "Kendinizi ve başkalarını korumak için evde kalmalısınız. Her şekilde limitlerin sınırındayız." dedi.

Diğer yandan, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da geleneksel pazar duasını yine video konferans yöntemiyle gerçekleştirirken, halkı hükümetin aldığı önlemlere sert de olsa uymaları çağrısında bulundu.