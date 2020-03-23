Son Dakika Haberi: İtalyan gazeteciden Ahaber'e flaş açıklamalar: AB çok geç kaldı...

Son Dakika Haberi: Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılan Coronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada virüsün merkez üssünün Avrupa olduğunu ilan etmişti. Coronavirüs'ten en çok ölüm İtalya'da yaşandı. Peki İtalya nasıl salgının merkez üssü haline geldi? İtalyan hükümeti önlemleri almada geç mi kaldı? İtalyan gazeteci Nico Delvecchio, ülkedeki son durumu Ahaber'e özel açıklamalarla değerlendirdi. İşte o önemli açıklamalar:

Şuanda İtalya'da gerçekten evlere kapandık 2 haftadan beri. Şuan durum bundan ibaret. Sadece önemli şeyleri almak için dışarı çıkıyoruz ve iş için. Çoğu kişi evden çalışmaya geçti. Sokaklar bomboş İtalya'da çünkü insanlar dışarı çıkamıyorlar.

Son dakika: İtalyan gazeteciden canlı yayında corona virüsü dehşeti itirafı! Ölümler neden giderek artıyor? | Video

İtalya neyi yanlış yaptı?

Bence burda hatalardan bir tanesi, buradaki yönetimdi. İlk vaka 21 Şubat'ta kayda geçti. Ama ülkedeki karantina 8 Mart'ta geldi. Çok geç davranıldı. İlk vakalardan sonra hayat devam etti hiçbir şey olmamış gibi. Genel bir karantina durumu yaşanmadı, üniversiteler okullar kapandu herşey açık kaldı. Bu geç kalma durumu problemleri büyüttü.

Bence şuanda biz evde kalmaya devam edecek 3 Nisan'a kadar dediler ama bence bu süre de uzayacak. Çok fazla korkuya kapılmamalıyız. Tek bir gün içinde 600-700 ölü olunca tabiki korkuyoruz ama Mayıs başı gibi bu durumdan kurtulacağımızı düşünüyorum.

İtalyan halkı durumun ciddiyetinin farkına varmadı. Ölen insanların sayısı arttığı için bilinç arttı. İnsanlar artık daha duyarlılar. İtalyanlar geç de olsa bu süreci anladı.

"AB'NİN DESTEĞİ ÇOK GEÇ GELDİ"

Bu hassas bir konu. Bence evet diyebilirim, AB bizi yalnız bıraktı. Bu durum ön görülemez bir durumdu çünkü geçmişte böyle bir şey olmamıştı. Avrupa'daki bütün hükümetler bu duruma hazırlıklı değildi, AB de hareket geçemedi. Biraz geç harekete geçti. Koordinasyon daha iyi olabilirdi.