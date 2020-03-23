Son Dakika Haberler | Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Corona virüsü hangi ilde ve nerede görüldü? Canlı harita ile Corona virüs vaka ve ölü sayısı...

Corona virüsü görülen bölgeler, canlı haritadaki veriler ile dünya tarafından yakından takip eidliyor. Corona virüsü vaka sayısı dünya genelinde hızla artarken, virüsün merkezi Çin'den Avrupa'ya kaydı. Geçtiğimiz birkaç hafta, dünyanın en zenginlerinin, en güçlülerinin, sporcular ve sanatçıların bile virüsü başkaları gibi bulaştırabileceğini gösterdi. Bununla birlikte, dünya genelinde, toplumun en savunmasız üyeleri olan yaşlılara daha az dikkat ediliyor. Türkiye'de ise, risk grubunun virüse maruz kalmaması için kritik önlemler alınıyor. Şu ana kadar Türkiye'de corona virüs vaka sayısı bini aşarken, hepsi risk grubunda olan 30 vatandaşımızı Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Corona virüsü ile enfekte olan ve ölen sayısı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye corona virüsü vaka - ölü sayısı kaç ve corona virüsü hangi illerde görüldü? İşte corona virüsü görülen iller ve Türkiye'de vaka sayısı hakkında detaylar…

İŞTE BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMASI!

"Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."

İşte virüsün görüldüğü il hakkında detaylar ve harita ile canlı veriler...