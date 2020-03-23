Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması! Devriye fotoğrafları dikkat çekti!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden M4 karayolundaki devriye ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi." denildi.

Bakanlık ayrıca fotoğrafları da paylaştı. İşte MSB'nin açıklaması...

MSB'DEN DEVRİYELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi." denildi.

DEVRİYEDEN DİKKAT ÇEKEN KARELER

TSK'nın, M4 karayolundaki devriyesine ilişkin yapılan paylaşımda birçok kareye yer verildi. İşte paylaşımdaki o fotoğraflar...

NE OLMUŞTU?

Esad rejimi Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat gecesi Türk askerlerinin konuşlu bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemiş, 34 vatan evladını şehit etmişti. Türkiye 27 Şubat gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatmış, Esad rejimine kabusu yaşatmıştı. Rusya ile Türkiye bölgedeki son durumu değerlendirerek, liderler düzeyinde 5 Mart'ta Moskova'da buluştu. Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki tarihi görüşmeden ateşkes kararı çıkarkeni Türkiye ile Rusya'nın kritik M4 karayolunda devriye atması kararı alındı.