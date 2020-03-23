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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta konuşacak? 'de toplam ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

’de vaka ve ölüm sayıları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Virüsün hızlı bir şekilde yayılım göstermesi sebebiyle ülkemizde görülen ilk vakaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan sayılarda artış söz konusu. Bakan Koca, Twitter hesabı aracılığıyla her akşam vatandaşları, Corona virüsü vaka ve ölüm sayıları ile ilgili bilgilendiriyor. Koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalığına karşı verilen mücadelede tüm Türkiye birlik olurken, salgının yayılma ihtimaline karşı alınan önlemler de artılıyor. Son olarak Bakan Koca’nın merakla beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bugün açıklama yapacağı belirtildi. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Türkiye’de kaç oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.3.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 15:37 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta konuşacak? Türkiye'de toplam ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Ülkemizde görülen ilk vakayı takip eden günler içerisinde vaka ve ölüm sayılarında artış görüldü. Virüsün çıkış noktası Çin'de, tablo iyi bir hale dönüşürken Avrupa, salgın dolayısıyla zor günler geçiriyor. Yaşanan son dakika gelişmeleri ve enfekte sayılarına bağlı olarak ülkeler, salgına karşı önlemlerini artırıyor. Ülkemizde de konuyla ilgili bir dizi önlem alınmış, salgın ihtimalinin ekonomik ve sosyal hayata yansımalarının önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler uygulama koyulmuştu. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımıza, sokağa çıkma yasağı kapsamında birtakım sınırlamalar getirildi. Peki yapılan son açıklamaların ardından 'de vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Fahrettin Fahrettin Koca canlı açıklaması bugün saat kaçta olacak? Tüm Türkiye, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.

SON DAKİKA! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından beklenen açıklamanın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19:00'da yapılacağı öğrenildi.

Bakan Koca'nın dün akşam Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de vaka sayısı 1.236'ya, ölü sayısı ise 30'a yükseldi.

"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."

"BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta konuşacak? Türkiye'de toplam ölü ve vaka sayısı kaç oldu?
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