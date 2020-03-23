Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta konuşacak? Türkiye'de toplam ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Ülkemizde görülen ilk vakayı takip eden günler içerisinde vaka ve ölüm sayılarında artış görüldü. Virüsün çıkış noktası Çin'de, tablo iyi bir hale dönüşürken Avrupa, salgın dolayısıyla zor günler geçiriyor. Yaşanan son dakika gelişmeleri ve enfekte sayılarına bağlı olarak ülkeler, salgına karşı önlemlerini artırıyor. Ülkemizde de konuyla ilgili bir dizi önlem alınmış, salgın ihtimalinin ekonomik ve sosyal hayata yansımalarının önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler uygulama koyulmuştu. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımıza, sokağa çıkma yasağı kapsamında birtakım sınırlamalar getirildi. Peki yapılan son açıklamaların ardından Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Fahrettin Fahrettin Koca canlı açıklaması bugün saat kaçta olacak? Tüm Türkiye, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.

SON DAKİKA! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından beklenen açıklamanın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19:00'da yapılacağı öğrenildi.

Bakan Koca'nın dün akşam Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de vaka sayısı 1.236'ya, ölü sayısı ise 30'a yükseldi.

"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."

"BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."