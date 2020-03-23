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Son dakika: , saat 13.30'da coronavirüs konusunda toplanacak

Son dakika haberi... , Coronavirüs ile ilgili gelişmeleri görüşmek üzere saat 13.30'da toplanacak. Bilim Kurulunun alacağı kararların toplantı bitiminde açıklanması bekleniyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.3.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 10:36 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, saat 13.30'da coronavirüs konusunda toplanacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Coronavirüs ile ilgili gelişmeleri görüşmek üzere saat 13.30'da toplanacak. Bilim Kurulunun alacağı tavsiye ya da kararların toplantı bitiminde açıklanması bekleniyor.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPABİLİR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, saat 13.30'da coronavirüs konusunda toplanacak
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