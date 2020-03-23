SON DAKİKA! Terör örgütüne art arda ağır darbeler: El bombası atarken öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığı bu sabah peş peşe operasyonları duyurdu. İlk yapılan açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Dakikalar sonra yapılan yeni açıklamada 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Mardin bölgesinde Kapan-1 kapsamında gerçekleştirilen operasyon hakkında da bilgi verildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin askerlerimize el bombası atmak üzereyken vurulduğu bildirildi.

MSB'DEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada da, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

MARDİN'DE DE GÜVENLİK GÜÇLERİNE EL BOMBASI ATMA HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında Ömeryan kırsalında Şafak-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar özel birlik operasyonu icra edildi. Sözde Ömeryan bölgesinde kış üslenmesinde bulunduğu değerlendirilen teröristleri arayıp yok etmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla 21 komando timinin katıldığı operasyonda Renas kod adlı Kutbettin Saltan isimli teröristin timlerin üzerine el bombası atmak üzereyken silahla birlikte etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlara devam ettiği kaydedildi.

MSB'DEN SON DAKİKA OPERASYON AÇIKLAMASI: ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER...

MSB'DEN SON DAKİKA KORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

SON DAKİKA: MSB: BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNDE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ