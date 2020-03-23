Üniversiteler uzaktan eğitime start veriyor

İLK, orta ve liseler gibi üniversiteler de bugünden itibaren uzaktan eğitime başlıyor. Uzaktan eğitim dersler şimdilik 2 hafta olarak planlandı. Her üniversite kendi imkanları doğrultusunda bazı dersleri öğrencilerine online olarak anlatacak. Üniversitelern dersleri TV'den değil, her okulun kendi Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü (UZEM) bünyesinde gerçekleşecek. Üniversite eğitimi bir süre sanal sınıflarda gerçekleştirilecek. Dersler ağırlıklı olarak teori derslerinden oluşacak. Uygulamalı dersler için uzaktan eğitim yapmak mümkün değil. Bu açığın yazın kapatılacağı belirtiliyor. Belli yazılımlarla öğretim üyeleri bir sanal sınıf oluşturarak derslerini online verebilecek.