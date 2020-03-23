Uyarıları ciddiye almayan 2 iş yeri mühürlendi

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine 'coronavirüs tedbirleri' kapsamında gönderdiği yeni genelge ile 16 Mart saat 00.00 itibariyle, 'Halka Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulduğunu bildirdi. Genelge ile Türkiye'nin her yerindeki kafeteryalar, restoranlar, nargile kafeler ve kahvehaneler kapandı.

2 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Keşan'da polis ve zabıta ekipleri, genelge kapsamında kalan iş yerlerini denetledi. Denetimde, Büyük Cami ile Yeni Mescit mahallelerindeki 1 kahvehane ile 1 alkollü mekanın müşteri aldığı belirlendi.

Sahipleri hakkında savcılık soruşturma başlatılırken, 2 iş yeri 'Hıfzısıhha kurulu kararlarına muhalefet' gerekçesiyle mühürlendi. İş yeri sahiplerine ayrıca idari para cezası uygulandı.