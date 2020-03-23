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sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.3.2020 17:28 ABONE OL
Uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde "sokak satıcısı" olduğu iddiasıyla Ş.Ş'yi ikametinde gözaltına aldı.

Üzerinde ve eşyalarının arasında 725 uyuşturucu hap bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan emniyet yetkilileri 2'si yabancı uyruklu 14 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı idari işlem yaptı.

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Uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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