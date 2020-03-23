Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yatsı vakti camilerden dua sesleri yükselecek

camilerden dua sesleri yükselecek

Giriş Tarihi: 23.3.2020 ABONE OL
Yatsı vakti camilerden dua sesleri yükselecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için bugünden itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini belirtti. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından (bugün) itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum." AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Yatsı vakti camilerden dua sesleri yükselecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA