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ve Kolombiya'dan gelen 49 kişi 'da yurda yerleştirildi

'dan Türkiye'ye gelen 39 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında 'da öğrenci yurduna yerleştirildi. Bunun yanında Kolombiya’dan Türkiye’ye getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişi, korona virüs salgınına karşı altında tutulmak için Bolu’da öğrenci yurduna yerleştirildi. Bolu’da, Yunanistan ve Kolombiya’dan gelenlerle birlikte karantina altına alınan kişi sayısı toplam 49 oldu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.3.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 13:14 ABONE OL
Yunanistan ve Kolombiya'dan gelen 49 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen 39 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi. Yunanistan'da bulunan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 39 kişi, bu gece uçakla getirildikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri altında otobüsle Bolu'ya getirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı. Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından alınırken, AFAD ve UMKE ekipleri de yurt önünde tedbir amaçlı bekledi. Öğrenci yurduna yerleştirilen kişilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün tedbiir amaçlı karantina altında tutulacağı belirtildi.

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen çeşitli meslek gruplarından 10 kişi, bu sabaha karşı geldikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri alınarak otobüsle Bolu'ya getirildi. 10 kişi, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Gün içinde başka ülkelerden de Türk vatandaşlarının getirilerek yurda yerleştirileceği öğrenildi.

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