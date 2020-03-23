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Yurt dışından getirilecek öğrencileri taşıyan ilk uçak 'den havalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkeler arasında yer alan İrlanda'da öğrencileri taşıyan ilk uçak başkent 'den kalktı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.3.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 17:42 ABONE OL
Yurt dışından getirilecek öğrencileri taşıyan ilk uçak Dublin'den havalandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan ülkelerden yurda dönecek öğrencileri taşıyan Türk Hava Yolları uçağının Dublin'den havalandığını bildirdi.

Kıran, öğrencilerin dönüşte karantina yerlerinin hazır olduğunu aktardı.

Kıran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"7 ülkeden ülkemize getirdiğimiz öğrencilerimizin ilk yolculuğu Dublin'den kalkan THY uçağımız ile başladı. Sağlıklı ve iyi yolculuklar arkadaşlar. Dönüşte karantina için yeriniz hazır. Bekliyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacağını söylemişti.

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Yurt dışından getirilecek öğrencileri taşıyan ilk uçak Dublin'den havalandı
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