11 bin 269 vatandaş 36 yurtta gözlem altında

SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ

ençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait 23 ildeki 36 yurtta gözlem altında tutulduğu bilgisini verdi. Söz konusu yurtlardaki toplam oda sayısının 13 bin 670, kapasite sayısının ise 49 bin 932 olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın her birinin karantina kuralları gereği ayrı odalara kaldıklarını vurgulamak isterim" dedi.Bu arada Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 39 kişi Bolu'daki yurtlarda karantinaya alındı. Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından alınırken, AFAD ve UMKE ekipleri de yurt önünde tedbir amaçlı bekledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 395 öğrenci ile Lübnan'dan gelen 44 TIR şoförü ise Mersin'de karantinaya alındı.ERASMUS programları kapsamında İrlanda'ya giden öğrencilerden 305'i de THY'ye ait uçakla Sivas'a getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirildi.