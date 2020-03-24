32 bin kadro ve yeni ilaç müjdesi

OHAL'İNİ

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadelede yeni gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, özetle şunları kaydetti:Ülkemizdeki ilk vaka 14 Mart'ta görüldü. Dün (önceki) akşam saatlerinde vaka sayısını açıkladım. Şüphelilerin takibinde, testlerin hızla yapılmasında çok titiz davranıyoruz. Buna ilk hastamızın temas çevresinden başlamıştık. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Kaybettiğimiz 30 hastanın hepsi ileri yaşlardaydı. Bünye olarak dirençleri zayıftı.Büyüklerimizden sözlerime kulak vermelerin istiyorum. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var. Sizde bu sefere mahsus bu öğüdü kabul edin. Bu günlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan bütün toplum paylaşıyor. Mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz.Sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Bir diğer haberimse insan kaynağımızın yeterliliği konusunda bir güvence niteliğinde. Kadromuza 32 bin personel katıyoruz. Sağlık çalışanlarımızla ilgili en üst düzey dikkat sahibinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu özenle belirtmek istiyorum. Kendisine ve Maliye Bakanımıza hassasiyetten ötürü teşekkürlerimi arz ediyorum.Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum.Tüm hastanelerimize malzeme sağlanmaktadır. Küçük çıkarlar uğruna suiistimal eden bazı malzeme üreticilerine katı yaptırımlar uygulanmıştır. Türkiye'nin maskeye ihtiyacı varken yurt dışına maske satılmayacaktır. Şu ana kadar 20 firmayla anlaşma yapıldı.(Solunum cihazı) Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. Hızlı tarama kitini de devreye sokmuştuk ilave olarak 50 bin Çin'den hızlı tarama kit geldi. Perşembe günü 300 bin ilave tarama kiti olacak. 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini bağlantı yapacağımızı ifade ediyorum. Virüsle mücadele çok geniş katılımlı gerektiren bir mücadele. Sorumluluk duygusunun tüm birimlerde enerjiye dönüştüğü bir mücadeledir ve öyle olmalıdır.Türkiye tedbirleri almamış ülkelerle kıyaslanıyor. Bu kıyaslama rasyonel değildir. Sosyal psikolojiyi dikkate aldık. Zor günleri aşma fırsatımız var. Biz insanın yüce değerine inanan bir toplumuz. Bizim için can tüm fertler için kutsaldır. Biz riskler karşısında maceracı tipler değiliz. Şimdi günün değil hayatın hesabını yapmanın zamanıdır. Şu sözlerime büyük dikkat göstereceğine inanıyorum. Tedbirleri tek tek uyguluyoruz. Hayatlarımız birbirinden ayrışıyor ama bu tek tek yaptıklarımız bütün Türkiye olarak yapıyoruz. Tek tek yaptıklarımız 83 milyon birlikte yapıyoruz. Yalnız değiliz, hep birlikte yapıyoruz.Şu süreçte iyileşen vakalarımız var 14 günlük zaman diliminin geçmesi gerekiyor önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı gün ve gün açıklayacağız. İyileşen hastalarımızın fazla olduğun belirtmek istiyorum.Bu (dün) sabah gelen ilacında yoğun bakımdaki hastalarımıza başlandığını özellikle ifade etmek istiyorum. Çin'den olumlu sonuçlar veren özel bir ilaçtan getirdik. Bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını görmüş olacağız.(Aşı geliştirme çalışmaları) Bu süreçte koronavirüse karşı aşı geliştirme çabalarında da kurum ve kuruluşlara bakanlık olarak destek veriyoruz. Bu anlamda 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı. Önümüzdeki günlerde bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre, hiç kısıtlamaya gitmeden hepsinin önünü açacak şekilde bir destek sağlayacağımızı ve bu konuda Maliye Bakanlığımızın da asla herhangi bir soruna yol açmadan bunun karşılanabileceğini ifade ettikleri için de buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Aşı Enstitüsü kuruldu.(Sokağa çıkma yasağı) Demin ifade etmeye çalıştım. Tek tek mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir.(Okul tatili uzayacak mı?) Bilim kurulunda yarın (bugün) eğitim konusunu ele alacağız.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri gece saatlerinde Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" dedi.