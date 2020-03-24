AK Parti İYİ Parti görüşmesi sona erdi

AK Parti ile İYİ Parti heyetleri infaz kanun teklifini görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmeye Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Grup Başkan Vekilleri Cahit Özkan ve Mehmet Muş, Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, İYİ Parti Grup Başkan Vekilleri Musavat Dervişoğlu, Lütfü Türkan, Aksaray milletvekili Ayhan Erel, Antalya milletvekili Feridun Bahşi katıldı.Toplantının sonunda İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, toplantıyla ilgili olarak gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yaptı. Türkkan, "AK parti Grup Başkan Vekilleri, bakan yardımcısı ve diğer bürokratlar bilgi verdiler. Biz de kanun teklifinin geneli hakkında bazı çekincelerimizden bahsettik.Üzerinde iki gün çalışacağımızı, çekincelerimizi, iştirak ettiklerimizi kendilerine yazılı olarak en geç Perşembe günü ileteceğimizi ifade ettik" dedi.