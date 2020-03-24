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'den corona virüse karşı "İnanırsak yaparız, beraber başarırız" mesajı

'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı bir video klip yayımlandı. Partinin hesaplarından yapılan paylaşımda, Başkan 'ın "Biz inanmışız ve bu işi başaracağız" sözleri de yer aldı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.3.2020 21:29 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 22:13 ABONE OL
AK Parti'den corona virüse karşı İnanırsak yaparız, beraber başarırız mesajı

AK Parti'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı bir video klip yayımlandı.

AK Parti'den corona virüse karşı "İnanırsak yaparız, beraber başarırız" mesajı | Video

Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalara yer verildi.

Videoda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz inanmışız ve bu işi başaracağız." sözleri de yer aldı.

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AK Parti'den corona virüse karşı "İnanırsak yaparız, beraber başarırız" mesajı
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