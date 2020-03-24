Bilim Kurulu üyesinden müjde: Bir hafta içerisinde ilk taburcu edilenleri görebiliriz

Korona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 1 hafta içerisinde Kovid-19'dan ilk taburcu edilenlerin olabileceğini söyleyerek, "Kurallara uyum sağlarsak süreç yavaş seyirli olur ve ağır hastalarımızın durumu da iyi yönetilir. Önümüzdeki 2-3 hafta kritik. Lütfen bu süreçte evimizde kalmaya özen gösterelim. Hafif vakalar 1 hafta içerisinde bazı ağır vakalar da 10-15 gün içerisinde taburcu edilebilir. Son iki gündeki vaka sayılarına baktığımızda bir azalma var bu da sevindirici" dedi. İlaçların koruyucu olarak görülmemesi gerektiğini bildiren Özlü, "Sosyal medyada önerilen bilmediğimiz ilaçları kullanmayalım. En büyük koruyucu ilaç evden çıkmamak, ellerimizi yıkamak ve 1 metre mesafe bırakmak" diye konuştu.