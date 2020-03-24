Binali Yıldırım'ın acı günü

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım (88) vefat etti.

Binali Yıldırım, "Kıymetli eşim Semiha Hanım'ın annesi Havva Hanım bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur, mekânı cennet olsun. Acımızı paylaşan bütün dostlarımızdan Allah razı olsun. Ayrıca koronavirüsten hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi görenlere acil şifalar dilerim." dedi.