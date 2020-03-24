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'ın acı günü

Yıldırım'ın kayınvalidesi (88) vefat etti. , "Kıymetli eşim ’ın annesi Havva Hanım bugün Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur, mekânı cennet olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 21:37 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 21:39 ABONE OL
Binali Yıldırım'ın acı günü

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım (88) vefat etti.

Binali Yıldırım, "Kıymetli eşim Semiha Hanım'ın annesi Havva Hanım bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur, mekânı cennet olsun. Acımızı paylaşan bütün dostlarımızdan Allah razı olsun. Ayrıca koronavirüsten hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi görenlere acil şifalar dilerim." dedi.

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Binali Yıldırım'ın acı günü
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