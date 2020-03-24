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Zehir tacirlerine göz açtırılmadı! Çayra, otomobildeki 6 kilo esrar buldu

Son dakika gelen bilgilere göre Aydın'da, otomobilinde 6 kilogram esrar ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen K.İ., tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.3.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 11:33 ABONE OL
Zehir tacirlerine göz açtırılmadı! Çayra, otomobildeki 6 kilo esrar buldu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu illerinden Aydın'da piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEK İLE ARAMA YAPILDI

Polis ekipleri, geçen pazar günü Efeler ilçesindeki Umurlu Mahallesi'nde önlem alarak, uygulama yaptı. Uygulamada, K.İ.'ye ait otomobil durduruldu. Otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Çayra' ile arama yapıldı. Aramada 6 kilogram esrar ele geçirilirken, K.İ. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.İ., mahkemece tutuklandı.

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Zehir tacirlerine göz açtırılmadı! Çayra, otomobildeki 6 kilo esrar buldu
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