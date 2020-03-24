El bombası atmak isterken öldürüldü

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda, güvenlik güçlerine el bombası atmaya çalışan 'Renas' kod adlı terörist Kutbettin Saltan, etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan 'Kapan-1' operasyonu devam ediyor. 'Şafak- 6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Özel Birlik Operasyonu'nda, kış üslenmesinde bulunduğu değerlendirilen teröristleri arayıp yok etmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 21 komando timinin katılımıyla operasyon başlatıldı. Operasyonda güvenlik güçlerini görünce üzerlerine el bombası atmaya çalışan PKK'lı terörist 'Renas' kod adlı Kutbettin Saltan, etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında teröristlerce kış üslenmesi için kullanılan bir yeraltı sığınağı bulundu. Sığınak içindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi. Kocaköy ilçesinde ise 322 kilo saf esrar ele geçirildi.

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