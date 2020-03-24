Fatih Terim nasıl coronavirüs oldu?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullanarak yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. Terim'den bir gün önce de Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

SABAH'ın Fatih Terim'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, başarılı teknik adamın 8 Mart 2020 günü oynanan Sivasspor-Galatasaray maçına giderken ve dönerken Abdurrahim Albayrak ile yan yanaydı. İkili 15 Mart'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçında da birlikteydi… Maç sonrası bir toplantıda da bir araya geldi.

YÜKSEK ATEŞLİYKEN YANINDAYDI

Bu süreç boyunca Abdurrahim Albayrak'ın yüksek ateşli olması Terim'i korkuttu. Fatih Terim hemen Covid-19 testi yaptırdı. Ancak test negatif çıktı. Bu durum sonrası Galatasaraylı tüm futbolcuların olduğu gruba test yapıldı.

NEGATİF ÇIKINCA GRUPLA TESTE GİRMEDİ

Kısa süre önce test yaptıran Fatih Terim, grup ile birlikte teste girmedi. Ancak geçtiğimiz günlerde kötüleşen, solunum sıkıntısı çeken Terim yakınlarının da telkinleri ile tekrar test yaptırınca Koronavirüs'ün pozitif olduğu belirlendi.

LİV Hospital hastanesinde tedavi gördüğü bilinen Terim'in tedavisi sürüyor. Abdurrahim Albayrak ve eşine ise virüsün nasıl geçtiği bilinmiyor.