Fatih Terim’in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı mı? Fatih Terim kaç yaşında?

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak ve eşinin corona virüs testlerinin pozitif çıkmasından sonra Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim de corona virüs testi yaptırdı, maalesef Terim'in testi pozitif çıktı. Corona virüsün ağır belirtilerini yaşamayan Terim'in hafif bir öksürük sıkıntısı çektiği, ateşinin olmadığı ifade edildi. Fatih Terim kaç yaşında? İşte deneyimli teknik adamın son durumu...

GALATASARAY'DAN FATİH TERİM SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Galatasaray tarafından dün gece yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yapılan tetkikler sonucunda, Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıkmış olup, hocamızın tedavisine hemen başlanmıştır.

Teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine dair inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz.""

Dün özel bir televizyon programında Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıktığını ifade eden Prof. Dr. Dilek Arman; Galatasaray Kulüp Doktoru Dr. Yener İnce'den aldığı bilgiye göre Terim'in kuru bir öksürüğü olduğu, ateşinin ise olmadığını ifade etti.

FATİH TERİM KAÇ YAŞINDA?

Corona virüsün yaşlı insanlar için daha büyük sıkıntı oluşturması nedeniyle Türk futbolunun en başarılı teknik direktörleri arasında yer alan Fatih Terim'in yaşı da araştırılıyor. İmparator lakaplı Fatih Terim, 1953 doğumlu ve 66 yaşında.