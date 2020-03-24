Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı paylaşım!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yaşlıların yer aldığı video, "Geçmişin kazandırdığı büyük tecrübelerle bugünümüze yön vermek için nasihatlerine muhtaç olduğumuz kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız... Unutmayınız ki #BizSizlerleVarız. Bugünlerde siz güvende kalın ki hem bugünümüz hem geleceğimiz güven içinde olsun." ifadeleri ile paylaşıldı.

Geçmişin kazandırdığı büyük tecrübelerle bugünümüze yön vermek için nasihatlerine muhtaç olduğumuz kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız... Unutmayınız ki #BizSizlerleVarız.



Bugünlerde siz güvende kalın ki hem bugünümüz hem geleceğimiz güven içinde olsun. pic.twitter.com/FY4NYNWqQr — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020

ALBAYRAK'TAN PAYLAŞIM

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yaşlılara zarar gelmemesi için 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yaşlıların tüm ihtiyaçları ise, devlet personellerince gideriliyor. Bazı vatandaşların sokakta gördükleri yaşlı isimleri taciz etmesi, videoya alması toplumun tepkisini çekerken, Bakan Berat Albayrak'tan anlamlı bir video paylaşımı geldi. Bakan Albayrak, "Geçmişin kazandırdığı büyük tecrübelerle bugünümüze yön vermek için nasihatlerine muhtaç olduğumuz kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız... Unutmayınız ki #BizSizlerleVarız. Bugünlerde siz güvende kalın ki hem bugünümüz hem geleceğimiz güven içinde olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan duygulandıran paylaşım: "Unutmayınız ki biz sizlerle varız..." | Video