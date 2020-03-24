Hızlı tanı kitlerinin ilk partisi geldi

Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada koronavirüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi dün sabaha karşı Türkiye'ye getirildi. Çin'in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan Turkish Cargo'ya ait geniş gövdeli kargo uçağı dün sabaha karşı 04.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çin'den temin edilen 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye'ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.