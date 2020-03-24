Maske stoklayanın fabrikasına el koyarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ürettikleri maskeleri depolarında tutan ve piyasaya sürmeyen firmalara süre verdiklerini, aksi halde fabrikalara el konulacağını bildirdi. Soylu, bir gazetecinin canlı yayın konuğu oldu. Bazı fabrikaların mallarını sakladığı ve yurtdışına satma planlarını öğrendiklerini kaydeden Soylu, eşzamanlı yapılan baskınlarda maske stokları olan firmaları tespit ettiklerini açıkladı. Soylu, şöyle konuştu: "Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Sağlık Bakanımız iki gece önce beni aradı. Bütün emniyet ekiplerimizle bir araya geldik. Dün saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Onlara bir tek şey söyledik. Akşam 20.00 itibarıyla Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık. Aksi takdirde elimizde başka yetkiler de var, bu yetkileri kullanmaktan da hiçbir zaman imtina etmeyiz. Parasıyla alacağız, hem de iyi parayla alacağız, Sağlık Bakanlığı alacak. Allah şahit, 10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Hiç bundan da çekinmeyiz ve böyle bir yetkimiz var."Virüsün en fazla etkili olduğu yaş aralığının 65 ve üstü olduğunu vurgulayan Soylu, "Evde kalın" çağrısını tüm uyarılara rağmen dikkate almayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını söyledi. Soylu, toplum sağlığını tehdit suçundan da haklarında dava açılabileceğini dile getirdi. Soylu, "İllerimizdeki toplu ulaşımda kaç kişi indi bindi yaptı, trafikteki yoğunluk oranına, her şeyi adım adım takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.