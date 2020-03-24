Türkiye'de corona virüs vakalarının artmasıyla birlikte alınan tedbir ve önlemlerde tüm hızıyla devam ederken, sıkça kullandığımız paralardaki virüs, bakteri tehlikesi A Haber'de gösterildi. Kredi kartları, kağıt paralar tahmin ettiğimizden daha fazla bakteri taşıyor. Teknoloji Uzmanı Hakkı Alkan canlı yayında parada ve kredi kartlarında bulunan bakteri miktarını gösterdi.

Para ve kredi kartlarında bakteri-virüs tehlikesi! Banknotlardaki virüs ve bakterilerden nasıl korunuruz? | Video

CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI

Corona virüsten korunma yolları gripten korunma yolları ile benzerlik gösterir. El temizliği oldukça önemlidir. Solunum yolu enfeksiyonlarına ve el hijyenine dikkat edilmesi gerekmektedir. Kalabalık ortamlar özellikle virüslerin yayılması için ideal ortamı oluşturduğundan eller, yüz bölgesi mutlaka düzenli olarak yıkanmalı ve temizlenmelidir. Öksürme ve hapşurma gibi eylemler mutlaka peçeteye yapılmalı ve çöpe atılmalıdır. Günümüzde ise korona virüsten korunma yollarından bir tanesi de maske olmuştur. Hasta kişilerin maske kullanabileceği gibi bu hastalığa yakalanmadan da kişiler korunmak için maske takabilirler.