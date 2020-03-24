Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı…

Corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece yaptığı vaka ve ölü sayısıyla ilgili açıklaması sonrası Türkiye'de corona virüsten yaşamını yitirenlerin 37, toplam vaka sayısının ise 1529 olduğu öğrenilmişti. Bakan Koca az önce yaptığı açıklamada ise, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." diyerek yeni verileri paylaştı.

Böylece Türkiye'de corona virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 44, vaka sayısı ise 1872 oldu.

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020

CORONA VİRÜSE KARŞI AŞI

Bakan Koca ayrıca bugün, "BAKANLIĞIMIZIN AŞI ENSTİTÜSÜ, bilim dünyamızın COVID-19'a karşı AŞI GELİŞTİRMESİ İÇİN harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız FON oluşturmaya hazır." demişti.

CORONA VİRÜS İLE İLGİLİ BAKAN KOCA DÜN ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ:

SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.

GENÇLERE EVDE KALIN ÇAĞRISI

ŞİMDİKİ GENÇLER… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR.