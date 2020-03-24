Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: HDP'li Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul tutuklandı!

haberi: 'li Eğil Belediye Başkanı tutuklandı!

haberi: Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 'li belediye başkanından görevinden uzaklaştırılan HDP'li Eğil Belediye Başkanı , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.3.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 18:31 ABONE OL
Son dakika haberi: HDP'li Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul tutuklandı!

Son dakika haberi... Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 HDP'li belediye başkanından görevinden uzaklaştırılan HDP'li Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akkul, Toprak ve Mercan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece Akkul tutuklanırken, Toprak ve Mercan da "konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkış yasağı" tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Belgin Diken'in suç dosyası kabarık çıktı!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından o belediyelere yeni görevlendirme
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: HDP'li Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA