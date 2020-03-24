Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Corona Virüsü Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna da cevap verirken, koronavirüs tedavisinde kullanılan ve başarılı olan ilacın Türkiye'ye getirildiğini de açıkladı. Fahrettin Koca, toplantıda yaptığı açıklamaların ardından Twitter hesabı üzerinden de açıklama yaparak corona virüsü ölü ve vaka sayısındaki son durumu açıkladı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyan Soylu'da sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum nedir? İşte son dakika haberinin detayları!

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Corona Virüsü Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalar yapan Bakan Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı iddiaları üzerine sorulan bir soruya da cevap verdi. Koca, bu konu hakkında '' herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir ''dedi.

CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Bakan Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından corona virüsü ölü ve vaka sayısında son durumu açıkladı.

İşte detaylar;