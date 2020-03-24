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Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı ’dan açıklaması! Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı , Türkiye’de 11 Mart’ta ilk kez görülen corona virüs (kovid-19) salgınında ölü ve vaka sayısındaki son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Çin’de koronavirüs tedavisinde kullanılan ve başarılı olan ilacın Türkiye’ye getirildiğini açıklarken, bu ilacın yoğun bakım hastalarında kullanıldığı ve hastalığı 11 günden 4 güne kadar düşürdüğü bilgilerinin olduğunu belirtti. Bir gazetecinin corona virüsü nedeniyle gelecek mi? sorusuna da cevap veren Fahrettin Koca, ‘’ herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir ’’dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Gelen son bilgilere göre ise böyle bir çalışmanın olmadığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları ve corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Giriş Tarihi: 24.3.2020 16:18 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı , dün akşam Corona Virüsü Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine gelecek mi sorusuna da cevap verirken, koronavirüs tedavisinde kullanılan ve başarılı olan ilacın Türkiye'ye getirildiğini de açıkladı. Fahrettin Koca, toplantıda yaptığı açıklamaların ardından Twitter hesabı üzerinden de açıklama yaparak corona virüsü ölü ve vaka sayısındaki son durumu açıkladı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyan Soylu'da sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum nedir? İşte son dakika haberinin detayları!

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Corona Virüsü Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalar yapan Bakan Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı iddiaları üzerine sorulan bir soruya da cevap verdi. Koca, bu konu hakkında '' herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir ''dedi.

CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Bakan Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından corona virüsü ölü ve vaka sayısında son durumu açıkladı.

İşte detaylar;

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Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?
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