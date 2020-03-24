Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs tedavisinde kullanılacak ilacın faviripiravir olduğu ortaya çıktı! Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsle mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri ve önlemleri açıkladı. Hatırlanacağı gibi Bilim Kurulu dün saat 13:00'de toplanmış ve toplantının sona ermesinin ardından Bakan Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Çin'de ve Japonya'da daha önce corona virüs hastalarının tedavisinde kullanılan ilacının Türkiye tarafından satın alındığını ve yoğun bakımdaki hastalarda kullanılacağını müjdeleyen Koca'nın bahsettiği ilacın faviripiravir olduğu ortaya çıktı! İşte son dakika haberinin detayları...