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Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü görülen illeri açıkladı! 'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Dünyada birçok şehri ve ülkeyi kapanmaya zorlayan Corona virüsünün bilançosu her geçen gün artıyor. Corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 hastalığının ölüm oranı önceki birçok salgına göre düşük de olsa kimsenin corona virüsün toplum üzerindeki etkisinden kaçamayacağı yavaş yavaş netleşiyor. Ülkeler sokağa çıkma yasağı kararları alıyor. 'de de corona virüsü vakaları ilk dönemde hızlı artış gösterse de, son açıklanan vaka artış sayısında önceki günlere kıyasla düşüş yaşandı. Pazartesi akşamı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki vaka sayısı 1/4 oranında arttı. Vaka ölüm sayısının yanında vatandaşlar, corona virüsü hangi ilde görüldü sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, açıklanan son verilere göre corona virüsü hangi şehirde var? İşte, corona virüsü olan iller hakkında bilgiler, canlı harita verileri ile corona virüsü ölü ve vaka sayısı…

Giriş Tarihi: 24.3.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 11:31 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü görülen illeri açıkladı! Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Corona virüsü nedeniyle dünya kilit altında! Hindistan'da 1,34 milyar insanın üçte ikisi, Avrupa'da çoğu ülke kilit altında. Birleşik Krallık'ın "çok sınırlı" nedenler dışında insanların evlerini terk etmelerini yasakladı. 'de ise self-karantina olarak adlandırılan uygulama ile, insanlar kendi sosyla mesafesini koyuyor. Bakan Koca, alınan önlemleri, Türkiye'deki vaka sayısı ve hayatını kaybeden vatandaşların sayısını her 24 saatte bir açıklıyor. Bu açıklamalar ile birlikte vatandaşlar, corona virüsü hangi ilde görüldü sorusunun da yanıtını merak ediyordu. Bu soru ile ilgili ilk resmi açıklama geldi. Haberimizin devamında, hangi illerde corona virüsü var sorunun yanıtı yer alıyor.

BAKAN KOCA BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Cumhuriyeti Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı ve gözler bu Pazartesi akşamı Ankara'dayadı.

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI ARTIYOR

Corona virüsü vaka sayısı dünya genelinde hızla artarken, virüsün merkezi Çin'den Avrupa'ya kaydı. Geçtiğimiz birkaç hafta, dünyanın en zenginlerinin, en güçlülerinin, sporcular ve sanatçıların bile virüsü başkaları gibi bulaştırabileceğini gösterdi. Bununla birlikte, dünya genelinde, toplumun en savunmasız üyeleri olan yaşlılara daha az dikkat ediliyor.

YAŞLILARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Şu ana kadar Türkiye'de corona virüs vaka sayısı bini aşarken, hepsi risk grubunda olan 30 vatandaşımızı Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Bu nedenle Türkiye'de, risk grubunun virüse maruz kalmaması için sokağa çıkma sınırlandırması getirildi.

Haberimizde corona virüsü görülen iller ve Türkiye'de vaka sayısı hakkında detaylar yer alıyor…

İŞTE BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMASI:

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Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü görülen illeri açıkladı! Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?
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