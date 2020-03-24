Son dakika haberleri: Adnan Menderes'in idam görüntülerine soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili son dakika kararıyla soruşturma başlattı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;

Uzaktan eğitimin ilk gününde EBA TV üzerinden ortaokul öğrencilerine, Adnan Menderes'in idam sehpasına götürülmesi ve idamına ilişkin görüntülerinden oluşan animasyon izletildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ekibiyle büyük bir gayret göstererek çalıştıklarını, söz konusu etkinlik görüntülerini güvendiği için denetleme ihtiyacı duymadığı ekibin hazırladığını belirtti. Selçuk, "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı bu açıklamanın yanı sıra, animasyonun hazırlanmasında ve yayınlanmasında sorumluluğu olan görevliler hakkında soruşturma başlatılması talimatını verdi. Bunun üzerine söz konusu içeriklerin hazırlatılmasında sorumluluğu bulunanlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca, uzaktan eğitim ders içeriklerinin kontrol sürecinde bundan sonra daha hassas inceleme yapılması yönünde tedbirler alındığı bildirildi.

Bakan Selçuk konuya ilişkin dün şu açıklamaları yapmıştı:



Ziya Selçuk'tan EBA açıklaması: Ben de rahatsız oldum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA'dan yayınlan ve sosyal medyadan tepki yağan Adnan Menderes'in idam görüntüleri ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk görüntüleri onaylamadığını ve çocuklara uygun bulmadığını ifade edip 'Ben de rahatsız oldum' dedi

16:47 - 23 Mart 2020

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Ziya Selçuk'tan EBA açıklaması: Ben de rahatsız oldum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA derslerinde gösterilen ve sosyal medyada paylaşılan Adnan Menderes'in idam edildiği animasyon görüntü ile ilgili açıklama yaptı.

Selçuk, "Görüntüleri ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik.

* Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum.

* Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim.

* Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam.