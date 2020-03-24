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Son dakika: 'da 1 milyon sahte maske ele geçirildi

Coronavirüs fırsatçılarına göz açtırılmıyor. Son dakika gelen bilgilere göre Sultanbeyli'de polis sahte maske üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 1 milyon sahte maske ele geçirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.3.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 16:38 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da 1 milyon sahte maske ele geçirildi

Son dakika haber: Sultanbeyli'de yeni tip korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışıp sahte maske üreten kişilere yönelik baskın düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı baskında piyasa değeri 3 milyon TL olan izinsiz ve ruhsatsız üretilen 1 milyon adet sahte maske ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsü fırsata çevirmeye çalışan şahıslara polis göz açtırmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'de İzinsiz ve ruhsatsız bir şekilde sahte maske üretilen bir imalathaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu belirlenen 1 milyon adet sahte maske ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen maskelere polis tarafından el konuldu.




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Son dakika: İstanbul'da 1 milyon sahte maske ele geçirildi
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